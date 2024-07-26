Обама поддержал Харрис в качестве кандидата на пост президента

Камала Харрис (Фото: Leslie Plaza Johnson/EPA)

44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама поддержали выдвижение кандидатуры действующей вице-президента Камалы Харрис на выборы от Демократической партии. Об этом он сообщил в социальной сети X (Twitter) и опубликовал видео телефонного разговора.

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"Раньше на этой неделе мы с Мишель позвонили нашей подруге Камале Харрис. Мы сказали ей, что считаем, что из нее выйдет фантастическая президент США, и что она имеет нашу полную поддержку", — написал Обама.

Он отметил, что "в этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре".

"Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам", – резюмировал Обама.

В телефонном разговоре Мишель Обама заявила, что гордится Харрис и подчеркнула, что это будет "исторически". Барак Обама сказал, что они с женой гордятся Харрис и пообещал сделать все возможное, чтобы она победила. Вице-президент ответила, что это для нее "много значит".

25 июля Харрис на странице X опубликовала первый предвыборный ролик, заявив, что официально решила баллотироваться в президенты.

"Во время этих выборов мы все сталкиваемся с вопросом: "В какой стране мы хотим жить?" Есть люди, которые считают, что мы должны жить в стране хаоса, страха и ненависти. Но мы выбираем кое-что другое – свободу", – говорится в видео.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

22 июля Politico писало, что Байден принял решение выйти из президентской гонки после долгой дискуссии с двумя ближайшими помощниками.

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