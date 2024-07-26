Обама підтримав Гарріс як кандидатку на посаду президента

Камала Гарріс (Фото: Leslie Plaza Johnson/EPA)

44-й президент США Барак Обама та його дружина Мішель Обама підтримали висунення кандидатури чинної віцепрезидентки Камали Гарріс на вибори від Демократичної партії. Про це він повідомив у соціальній мережі X (Twitter) і опублікував відео телефонної розмови.

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"Раніше цього тижня ми з Мішель зателефонували нашій подрузі Камалі Гарріс. Ми сказали їй, що вважаємо, що з неї вийде фантастична президентка США, і що вона має нашу повну підтримку", – написав Обама.

Він зазначив, що "у цей критичний для нашої країни момент ми зробимо все можливе, аби вона перемогла в листопаді".

"Ми сподіваємося, що ви приєднаєтесь до нас", – резюмував Обама.

У телефонній розмові Мішель Обама заявила, що пишається Гарріс і наголосила, що це буде "історично". Барак Обама сказав, що вони з дружиною пишаються Гарріс і пообіцяв зробити все можливе, щоб вона перемогла. Віцепрезидентка відповіла, що це для неї "багато значить".

25 липня Гарріс на сторінці у X опублікувала перший передвиборчий ролик, заявивши, що офіційно вирішила балотуватися в президенти.

"Під час цих виборів ми всі стикаємося з питанням: "У якій країні ми хочемо жити?" Є люди, які вважають, що ми маємо жити у країні хаосу, страху та ненависті. Але ми обираємо дещо інше – свободу", – йдеться у відео.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

22 липня Politico писало, що Байден ухвалив рішення вийти із президентських перегонів після довгої дискусії з двома найближчими помічниками.

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