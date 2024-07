Гарріс офіційно балотується у президенти США: що у її передвиборчому ролику

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на сторінці у X опублікувала перший передвиборчий ролик, заявивши, що офіційно вирішила балотуватися в президенти.

"Під час цих виборів ми всі стикаємося з питанням: "У якій країні ми хочемо жити?" Є люди, які вважають, що ми маємо жити у країні хаосу, страху та ненависті. Але ми обираємо дещо інше – свободу", – йдеться у відео.

В інтерпретації Гарріс свобода американців "не тільки для того, щоб жити, а й для того, щоб іти вперед": свобода від насильства зі зброєю, свобода у тому, щоб робити зі своїм тілом "все, що хочеться" тощо.

"Ми обираємо майбутнє, де наші діти не будуть жити в бідності, де ми всі зможемо дозволити собі медичне лікування, де ніхто не стоїть вище закону", – додала кандидатка у президенти США.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj