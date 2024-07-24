Трамп проведе дебати з Гарріс. Раніше він називав "блазнем" телеканал, який їх транслюватиме

Кандидат у президенти США акцентував на важливості дебатів для президентських перегонів

Дональд Трамп (Фото: EPA / DAVID MAXWELL)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп планує провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він підкреслив, що готовий зустрітися з нею неодноразово. Про це повідомило видання Politico.

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Видання зазначило, що дебати, які заплановані на 10 вересня, проводитиме телеканал ABC News, який Трамп називав "блазнем" та наполягав на тому, щоб дебати проводив більш консервативний телеканал Fox News.

Журналісти зауважили, що під час телефонної конференції з репортерами Трамп заявив, що вестиме дебати з Гарріс, незалежно від того, чи буде це ABC, і сказав, що він "готовий провести більше, ніж одні дебати".

Також він акцентував на важливості дебатів для президентських перегонів.

"Я вважаю: незалежно від того, висуваєтеся ви від демократів чи республіканців, проведення дебатів – це обов'язкова умова", – додав він.

ДОВІДКА Після теледебатів Байдена і Трампа, які відбулися 27 червня, 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити чинного президента США на іншого кандидата.



Демократи ще більше занепокоїлися щодо стану Байдена після того, як той на початку липня назвав українського колегу



Ще 6 липня президент США Після теледебатів Байдена і Трампа, які відбулися 27 червня, 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити чинного президента США на іншого кандидата.Демократи ще більше занепокоїлися щодо стану Байдена після того, як той на початку липня назвав українського колегу Володимира Зеленського "президентом Путіним ", а віцепрезидентку Гарріс – "віцепрезидентом Трампом".Ще 6 липня президент США заявляв , що має психічні та фізичні можливості працювати ще чотири роки. 18 липня Байден захворів на коронавірус.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. За вечір американці задонатили на її кампанію близько $50 млн, що є рекордом для демократів з 2020 року.

Трамп заявив, що Байден – це "найгірший президент" в історії США. Також він вважає, що йому буде легше перемогти Гарріс, хоча нещодавнє опитування CNN каже про зворотне.

23 липня виборчий штаб Трампа вважає порушенням закону передання грошей з передвиборчої кампанії Байдена віцепрезидентці Гарріс, тому подав скаргу до Федеральної виборчої комісії.

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