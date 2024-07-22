Трамп пропонує провести дебати з наступником Байдена на республіканському Fox News

Повторні дебати Трампа та Байдена планувалися на вересень цього року, однак 21 липня чинний президент США оголосив про вихід із перегонів

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

45-й президент США Дональд Трамп пропонує провести дебати з наступним кандидатом від Демократичної партії, ким би той не був. Модератором зустрічі він пропонує зробити республіканський телеканал Fox News.

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Трамп нагадав, що повторні дебати з чинним президентом Джо Байденом планувалися на вересень 2024 року на ABC News.

"Тепер, коли Джо, що не дивно, вийшов із перегонів, я думаю, що дебати, з тим, кого б не обрали ліві радикальні демократи, мають відбутися на FoxNews, а не на дуже упередженому ABC", – сказав він.

ДОВІДКА Після теледебатів Байдена і Трампа, які відбулися 27 червня, 60% виборців в одному з опитувань Після теледебатів Байдена і Трампа, які відбулися 27 червня, 60% виборців в одному з опитувань сказали , що демократам варто замінити чинного президента США на іншого кандидата. Демократи ще більше занепокоїлися щодо стану Байдена після того, як той на початку липня назвав українського колегу Володимира Зеленського "президентом Путіним ", а віцепрезидентку Гарріс – "віцепрезидентом Трампом". Ще 6 липня президент США заявляв , що має психічні та фізичні можливості працювати ще чотири роки. 18 липня Байден захворів на коронавірус.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. За вечір американці задонатили на її кампанію близько $50 млн, що є рекордом для демократів з 2020 року.

Трамп заявив, що Байден – це "найгірший президент" в історії США. Також він вважає, що йому буде легше перемогти Гарріс, хоча нещодавнє опитування CNN каже про зворотне.

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