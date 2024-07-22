Майк Джонсон: Я вірю, що Трамп завершить війну в Україні, продемонструвавши силу

За словами спікера Палати представників, 45-й президент США може просто телефоном "пригрозити будь-якому супротивнику"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає, що кандидат у президенти Дональд Трамп зможе покласти край російсько-українській війні через силу. Таку думку американський законодавець висловив в ефірі ABC News.

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"Я дуже вірю в те, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він буде демонструвати силу. Ми підтримуємо мир через силу. За три з половиною роки правління адміністрації Байдена цього не було", – сказав Джонсон.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, яким чином Трамп зможе закінчити війну за один день, спікер Палати заявив: "Він просто телефоном може пригрозити супротивникам по всьому світу".

На думку Джонсона, реальна цінність 45-го президента США полягає у тому, що ці супротивники його "поважають та дослуховуються".

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід з президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Реагуючи на це, Трамп заявив, що Байден – це "найгірший президент" в історії США. Також він вважає, що йому буде легше перемогти Гарріс, хоча нещодавнє опитування CNN каже про зворотнє.

Сама Гарріс сказала, що має намір "заслужити та виграти" номінацію від демократичної партії.

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