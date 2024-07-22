Майк Джонсон: Я вірю, що Трамп завершить війну в Україні, продемонструвавши силу
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає, що кандидат у президенти Дональд Трамп зможе покласти край російсько-українській війні через силу. Таку думку американський законодавець висловив в ефірі ABC News.
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"Я дуже вірю в те, що президент Трамп зможе покласти край цьому конфлікту, тому що він буде демонструвати силу. Ми підтримуємо мир через силу. За три з половиною роки правління адміністрації Байдена цього не було", – сказав Джонсон.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, яким чином Трамп зможе закінчити війну за один день, спікер Палати заявив: "Він просто телефоном може пригрозити супротивникам по всьому світу".
На думку Джонсона, реальна цінність 45-го президента США полягає у тому, що ці супротивники його "поважають та дослуховуються".
- 21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід з президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
- Реагуючи на це, Трамп заявив, що Байден – це "найгірший президент" в історії США. Також він вважає, що йому буде легше перемогти Гарріс, хоча нещодавнє опитування CNN каже про зворотнє.
- Сама Гарріс сказала, що має намір "заслужити та виграти" номінацію від демократичної партії.
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