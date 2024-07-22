На кампанію Гарріс задонатили вже майже $50 млн. Це рекорд для демократів з 2020 року
Після того як президент США Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, американці за кілька годин пожертвували майже $50 млн на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс. Про це свідчать дані платформи для зборів ActBlue.
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"Станом на 21:00 за східноєвропейським часом, після запуску кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс, прихильники зібрали $46,7 млн через ActBlue. Це був найбільший день збору коштів у 2024 році. Дрібні донори вже готові взяти участь у цій виборчій кампанії", – йдеться у повідомленні.
Відома американська газета The New York Times зазначила, що 21 липня стало найбільшим днем для онлайн-пожертв на користь Демократичної партії з часів виборів 2020 року.
Попередній рекорд було встановлено наступного дня після смерті судді Верховного суду Рут Бейдера Гінзбург у вересні 2020 року, коли організація ActBlue зібрала близько $73,5 млн.
- 21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
- Реагуючи на це, Трамп заявив, що Байден – це "найгірший президент" в історії США. Також він вважає, що йому буде легше перемогти Гарріс, хоча нещодавнє опитування CNN каже про зворотне.
- Сама Гарріс сказала, що має намір "заслужити та виграти" номінацію від демократичної партії.
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