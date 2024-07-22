На кампанію Гарріс задонатили вже майже $50 млн. Це рекорд для демократів з 2020 року

Через платформу для онлайн-зборів AdBlue прихильники віцепрезидентки США пожертвували $46,7 млн за кілька годин

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/NATHAN HOWARD)

Після того як президент США Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, американці за кілька годин пожертвували майже $50 млн на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс. Про це свідчать дані платформи для зборів ActBlue.

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"Станом на 21:00 за східноєвропейським часом, після запуску кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс, прихильники зібрали $46,7 млн через ActBlue. Це був найбільший день збору коштів у 2024 році. Дрібні донори вже готові взяти участь у цій виборчій кампанії", – йдеться у повідомленні.

Відома американська газета The New York Times зазначила, що 21 липня стало найбільшим днем для онлайн-пожертв на користь Демократичної партії з часів виборів 2020 року.

Попередній рекорд було встановлено наступного дня після смерті судді Верховного суду Рут Бейдера Гінзбург у вересні 2020 року, коли організація ActBlue зібрала близько $73,5 млн.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Реагуючи на це, Трамп заявив, що Байден – це "найгірший президент" в історії США. Також він вважає, що йому буде легше перемогти Гарріс, хоча нещодавнє опитування CNN каже про зворотне.

Сама Гарріс сказала, що має намір "заслужити та виграти" номінацію від демократичної партії.

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