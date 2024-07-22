На кампанию Харрис задонатили уже около $50 млн. Это рекорд для демократов с 2020 года

Через платформу для онлайн-сборов AdBlue поклонники вицепрезидентки США пожертвовали $46,7 млн за несколько часов

Камала Гаррис (Фото: ЕРА/NATHAN HOWARD)

После того как президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки, американцы за несколько часов пожертвовали почти $50 млн на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис. Об этом свидетельствуют данные платформы для собраний ActBlue.

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"По состоянию на 21:00 по восточноевропейскому времени, после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис, сторонники собрали $46,7 млн через ActBlue. Это был самый большой день сбора средств в 2024 году. Мелкие доноры уже готовы принять участие в этой избирательной кампании", – говорится в сообщении.

Известная американская газета The New York Times отметила, что 21 июля стало самым большим днем для онлайн-пожертвований в пользу Демократической партии со времен выборов 2020 года.

Предыдущий рекорд был установлен на следующий день после смерти судьи Верховного суда Рут Бейдера Гинзбург в сентябре 2020 года, когда организация ActBlue собрала около $73,5 млн.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Реагируя на это, Трамп заявил, что Байден – это "худший президент" в истории США. Также он считает, что ему будет легче победить Харрис, хотя недавний опрос CNN говорит об обратном.

Сама Харрис сказала, что намерена "заслужить и выиграть" номинацию от демократической партии.

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