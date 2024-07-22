Майк Джонсон: Я верю, что Трамп завершит войну в Украине, продемонстрировав силу

По словам спикера Палаты представителей, 45-й президент США может просто по телефону "пригрозить любому противнику"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает, что кандидат в президенты Дональд Трамп сможет положить конец российско-украинской войне в силу. Такое мнение американский законодатель высказал в эфире ABC News.

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"Я очень верю в то, что президент Трамп сможет покончить с этим конфликтом, потому что он будет демонстрировать силу. Мы поддерживаем мир через силу. За три с половиной года правления администрации Байдена этого не было", – сказал Джонсон.

Отвечая на уточняющий вопрос, каким образом Трамп сможет закончить войну за один день, спикер Палаты заявил: "Он просто по телефону может пригрозить противникам по всему миру".

По мнению Джонсона, реальная ценность 45-го президента США состоит в том, что эти противники его "уважают и прислушиваются".

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.

Реагируя на это, Трамп заявил, что Байден – это "худший президент" в истории США. Также он считает, что ему будет легче победить Гаррис, хотя недавний опрос CNN говорит об обратном.

Сама Гаррис сказала, что намерена "заслужить и выиграть" номинацию от демократической партии.

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