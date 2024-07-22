Трамп предлагает провести дебаты с преемником Байдена на республиканском Fox News

Повторные дебаты Трампа и Байдена планировались на сентябрь этого года, однако 21 июля действующий президент США объявил о выходе из гонки

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

45 президент США Дональд Трамп предлагает провести дебаты со следующим кандидатом от Демократической партии, кем бы тот ни был. Модератором встречи он предлагает сделать республиканский телеканал Fox News.

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Трамп напомнил, что повторные дебаты с действующим президентом Джо Байденом планировались на сентябрь 2024 года на ABC News.

"Теперь, когда Джо, что не удивительно, вышел из гонки, я думаю, что дебаты, с тем, кого бы ни выбрали левые радикальные демократы, должны состояться на FoxNews, а не на очень предвзятом ABC", – сказал он.

СПРАВКА После состоявшихся 27 июня теледебатов Байдена и Трампа 60% избирателей в одном из опросов После состоявшихся 27 июня теледебатов Байдена и Трампа 60% избирателей в одном из опросов сказали , что демократам следует заменить действующего президента США другим кандидатом. Демократы еще больше обеспокоились состоянием Байдена после того, как тот в начале июля назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "президентом Путиным ", а вице-президента Харрис – "вице-президентом Трампом". Еще 6 июля президент США заявлял , что имеет психические и физические возможности работать еще четыре года. 18 июля Байден заболел коронавирусом.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. За вечер американцы задонатили на ее кампанию около $50 млн, что является рекордом для демократов с 2020 года.

Трамп заявил, что Байден – это "худший президент" в истории США. Также он считает, что ему будет легче победить Харрис, хотя недавний опрос CNN говорит об обратном.

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