Трамп проведет дебаты с Харрис. Он называл "шутом" канал, который будет их транслировать
Кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Он подчеркнул, что готов встретиться с ней не раз. Об этом сообщило издание Politico.
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Издание отметило, что дебаты, запланированные на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, который Трамп называл "шутом" и настаивал на том, чтобы дебаты проводил более консервативный телеканал Fox News.
Журналисты отметили, что во время телефонной конференции с репортерами Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис, независимо от того, будет ли это ABC, и сказал, что он "готов провести больше, чем одни дебаты".
Также он акцентировал внимание на важности дебатов для президентской гонки.
"Я считаю: независимо от того, выдвигаетесь ли вы от демократов либо республиканцев, проведение дебатов – это обязательное условие", – добавил он.
Демократы еще больше обеспокоились состоянием Байдена после того, как тот в начале июля назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "президентом Путиным", а вице-президента Харрис – "вице-президентом Трампом".
Еще 6 июля президент США заявлял, что имеет психические и физические возможности работать еще четыре года. 18 июля Байден заболел коронавирусом.
- 21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. За вечер американцы задонатили на ее кампанию около $50 млн, что является рекордом для демократов с 2020 года.
- Трамп заявил, что Байден – это "худший президент" в истории США. Также он считает, что ему будет легче победить Харрис, хотя недавний опрос CNN говорит об обратном.
- 23 июля избирательный штаб Трампа считает нарушением закона передачу денег из предвыборной кампании Байдена вице-президенту Харрис, поэтому подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию.
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