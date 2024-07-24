Трамп проведет дебаты с Харрис. Он называл "шутом" канал, который будет их транслировать

Кандидат в президенты США акцентировал на важности дебатов для президентской гонки

Дональд Трамп (Фото: EPA / DAVID MAXWELL)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Он подчеркнул, что готов встретиться с ней не раз. Об этом сообщило издание Politico.

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Издание отметило, что дебаты, запланированные на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, который Трамп называл "шутом" и настаивал на том, чтобы дебаты проводил более консервативный телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что во время телефонной конференции с репортерами Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис, независимо от того, будет ли это ABC, и сказал, что он "готов провести больше, чем одни дебаты".

Также он акцентировал внимание на важности дебатов для президентской гонки.

"Я считаю: независимо от того, выдвигаетесь ли вы от демократов либо республиканцев, проведение дебатов – это обязательное условие", – добавил он.

СПРАВКА После состоявшихся 27 июня теледебатов Байдена и Трампа 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить действующего президента США другим кандидатом.



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Еще 6 июля президент США После состоявшихся 27 июня теледебатов Байдена и Трампа 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить действующего президента США другим кандидатом.Демократы еще больше обеспокоились состоянием Байдена после того, как тот в начале июля назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "президентом Путиным ", а вице-президента Харрис – "вице-президентом Трампом".Еще 6 июля президент США заявлял , что имеет психические и физические возможности работать еще четыре года. 18 июля Байден заболел коронавирусом.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. За вечер американцы задонатили на ее кампанию около $50 млн, что является рекордом для демократов с 2020 года.

Трамп заявил, что Байден – это "худший президент" в истории США. Также он считает, что ему будет легче победить Харрис, хотя недавний опрос CNN говорит об обратном.

23 июля избирательный штаб Трампа считает нарушением закона передачу денег из предвыборной кампании Байдена вице-президенту Харрис, поэтому подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

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