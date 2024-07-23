Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после покушения на Трампа – CNN

Накануне Читл признала, что на митинге были "значительные" и "колоссальные" проблемы с безопасностью

Кимберли Читл (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Директор Секретной службы Соединенных Штатов Кимберли Читл подала в отставку после волны возмущения из-за того, что ее ведомство не смогло предотвратить покушение на 45-го президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом сообщило агентство CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

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Этот шаг сделан в тот момент, когда законодатели и внутренняя государственная служба контроля расследуют, каким образом вооруженный мужчина приблизился к Трампу, пишут журналисты.

В материале CNN говорится, что после покушения на 45-го президента США в Конгрессе звучали призывы к отставке Читл со стороны обеих партий. Законодатели были особенно разъярены после ее появления для публичных показаний перед наблюдательным комитетом Палаты представителей в понедельник, 22 июля, где она не захотела отвечать на "много вопросов". Тогда Читл признала, что на митинге были "значительные" и "колоссальные" проблемы с безопасностью, но все равно отклонила требования об отставке.

На прошлой неделе в интервью CNN Читл заявила, что Секретная служба "исключительно отвечает" за разработку и внедрение мер безопасности на месте митинга в Пенсильвании, где вооруженный мужчина стрелял в Трампа с незащищенной крыши здания в нескольких сотнях метров от места проведения мероприятия.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа на крышу, на которой был нападавший, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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