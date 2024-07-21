Трамп после покушения провел митинг в Мичигане. Утверждает: получил пулю за демократию

В своей речи Трамп поблагодарил "тысячи и тысячи" людей, которые пришли к нему "почти ровно" через неделю после покушения

Дональд Трамп (Фото: EPA / DAVID MAXWELL)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на митинге в Мичигане, что "получил пулю за демократию", когда на прошлой неделе на него было совершено покушение. Об этом сообщило издание BBC.

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Это был первый митинг Трампа после покушения. Он его провел с новым напарником Джей Ди Венсом, отметили журналисты.

В своей речи Трамп поблагодарил "тысячи и тысячи" людей, которые пришли к нему "почти ровно" через неделю после покушения.

"Я стою перед вами только по милости всемогущего Бога", – сказал он.

Трамп заявил, что демократы обвинили его в том, что он "угроза демократии", и подчеркнул, что готов "вернуть Белый дом".

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа на крышу, на которой был нападающий, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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