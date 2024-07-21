Трамп після замаху провів мітинг у Мічигані. Стверджує: отримав кулю за демократію

У своїй промові Трамп подякував "тисячам і тисячам" людей, які прийшли до нього "майже рівно" через тиждень після замаху

Дональд Трамп (Фото: EPA / DAVID MAXWELL)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив на мітингу в Мічигані, що "отримав кулю за демократію", коли минулого тижня на нього було скоєно замах. Про це повідомило видання BBC.

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Це був перший мітинг Трампа після замаху. Він його провів із новим напарником Джей Ді Венсом, зазначили журналісти.

У своїй промові Трамп подякував "тисячам і тисячам" людей, які прийшли до нього "майже рівно" через тиждень після замаху.

"Я стою перед вами тільки з милості всемогутнього Бога", – сказав він.

Трамп заявив, що демократи звинуватили його в тому, що він "загроза демократії", та наголосив, що готовий "повернути Білий дім".

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

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