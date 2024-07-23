Очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку після замаху на Трампа – CNN

Напередодні Чітл визнала, що на мітингу були "значні" та "колосальні" проблеми з безпекою

Кімберлі Чітл (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Директорка Секретної служби Сполучених Штатів Кімберлі Чітл подала у відставку після хвилі обурення через те, що її відомство не змогло запобігти замаху на 45-го президента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. Про це повідомило агентство CNN з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаний з цим питанням.

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Цей крок зроблено в той момент, коли законодавці та внутрішня державна служба контролю розслідують, яким чином озброєний чоловік наблизився до Трампа, пишуть журналісти.

У матеріалі CNN йдеться, що після замаху на 45-го президента США у Конгресі звучали заклики до відставки Чітл з боку обох партій. Законодавці були особливо розлючені після її появи для публічних свідчень перед наглядовим комітетом Палати представників у понеділок, 22 липня, де вона не захотіла відповідати на "багато запитань". Тоді Чітл визнала, що на мітингу були "значні" та "колосальні" проблеми з безпекою, але все одно відхилила вимоги про відставку.

Минулого тижня в інтерв’ю CNN Чітл заявила, що Секретна служба "виключно відповідає" за розробку та впровадження заходів безпеки на місці мітингу в Пенсильванії, де озброєний чоловік стріляв у Трампа з незахищеного даху будівлі за декількасот метрів від місця проведення заходу.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

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