Республіканський Fox News запропонував себе модератором дебатів Трампа та Гарріс
Дональд Трамп виступає на Fox News (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Республіканський телеканал Fox News запропонував стати майданчиком для майбутніх дебатів кандидата у президенти США Дональда Трампа та віцепрезидентки Камали Гарріс 17 вересня у Пенсильванії.

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"Враховуючи зміни в перегонах, ми хотіли б запросити можливість провести президентські дебати між віцепрезиденткою Гарріс і колишнім президентом Трампом", – йдеться у листі Fox News, який був розісланий до штабів політиків.

Представники телеканалу також зазначили, що відкриті до обговорення конкретної дати, формату та місця, з чи без публіки у залі.

Голосування щодо офіційного висунення Гарріс кандидаткою у президенти відбудеться на початку наступного місяця, перед з'їздом демократів у Чикаго, яке заплановано на 19-22 серпня.

  • Повторні дебати між Трампом та чинним президентом США Байденом мали відбутися 10 вересня на телеканалі NBC News, який 45-й президент назвав "блазнем" та наполягав на тому, щоб дебати проводив Fox News. 
  • 21 липня Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс. 
  • 24 липня Трамп погодився провести дебати з Гарріс, заявивши, що готовий зустрітися з нею неодноразово.

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