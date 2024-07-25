Республіканський Fox News запропонував себе модератором дебатів Трампа та Гарріс

Дональд Трамп виступає на Fox News (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Республіканський телеканал Fox News запропонував стати майданчиком для майбутніх дебатів кандидата у президенти США Дональда Трампа та віцепрезидентки Камали Гарріс 17 вересня у Пенсильванії.

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"Враховуючи зміни в перегонах, ми хотіли б запросити можливість провести президентські дебати між віцепрезиденткою Гарріс і колишнім президентом Трампом", – йдеться у листі Fox News, який був розісланий до штабів політиків.

Представники телеканалу також зазначили, що відкриті до обговорення конкретної дати, формату та місця, з чи без публіки у залі.

Голосування щодо офіційного висунення Гарріс кандидаткою у президенти відбудеться на початку наступного місяця, перед з'їздом демократів у Чикаго, яке заплановано на 19-22 серпня.

Повторні дебати між Трампом та чинним президентом США Байденом мали відбутися 10 вересня на телеканалі NBC News, який 45-й президент назвав "блазнем" та наполягав на тому, щоб дебати проводив Fox News.

21 липня Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

24 липня Трамп погодився провести дебати з Гарріс, заявивши, що готовий зустрітися з нею неодноразово.

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