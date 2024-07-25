Зупинити війну в Газі та Путіна в Україні: Байден назвав цілі на останок каденції

Президент США пообіцяв продовжити працювати над тим, щоб зупинити російського диктатора, який намагається захопити Україну

Джо Байден (Фото: ЕРА / EVAN VUCCI)

Президент США Джо Байден в останні шість місяців перебування на посаді намагатиметься зупинити російського диктатора Володимира Путіна в Україні, а також припинити війну на Близькому Сході. Про це він заявив під час відеозвернення до американців.

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"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну <...> Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який намагається захопити Україну", – сказав американський лідер.

Байден запевнив, що до кінця президентського терміну збереже НАТО "сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю історію".

Він пообіцяв забезпечити умови для того, щоб його країна й надалі залишалась "сильним, безпечним лідером вільного світу".

"Я перший президент у цьому столітті, який каже, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни ніде у світі", – заявив Байден американцям.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

22 липня Politico писало, що Байден ухвалив рішення вийти із президентських перегонів після довгої дискусії з двома найближчими помічниками.

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