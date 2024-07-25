Остановить войну в Газе и Путина в Украине: Байден назвал цели на остаток каденции

Джо Байден (Фото: ЕРА / EVAN VUCCI)

Президент США Джо Байден в последние шесть месяцев пребывания в должности попытается остановить российского диктатора Владимира Путина в Украине, а также прекратить войну на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время видеообращения к американцам.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы завершить войну в Газе. Вернуть домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну <...> Мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина, пытающегося захватить Украину ", – сказал американский лидер.

Байден заверил, что до конца президентского срока сохранит НАТО "сильнее, мощнее и сплоченнее, чем когда-либо за всю историю".

Он пообещал обеспечить условия для того, чтобы его страна и дальше оставалась "сильным, безопасным лидером свободного мира".

"Я первый президент в этом веке, который говорит, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны нигде в мире", – заявил Байден американцам.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно слагать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

22 июля Politico писало, что Байден принял решение выйти из президентской гонки после долгой дискуссии с двумя ближайшими помощниками.

Читайте также: "Передаю факел новому поколению". Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки