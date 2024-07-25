"Передаю факел новому поколению". Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / EPA)

Действующий президент США Джо Байден вечером 24 июля по местному времени обратился к американской нации с заявлением о причинах своего решения выйти из гонки. Видеообращение американского лидера опубликовано в его аккаунте в социальной сети X (Twitter).

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Байден, обращаясь к американцам из Овального кабинета, заявил, что его история как президента, его лидерство в мире и его видение будущего США заслуживают второго срока, но "ничто не может стать на пути спасения нашей демократии, в том числе и личные амбиции".

"Поэтому я решил, что лучший путь – передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию", – подчеркнул американский президент.

Также он отметил, что Америка переживает "переломный момент", и добавил, что решение, которое примут американцы на выборах, определит судьбу нации.

"Мы должны выбрать между движением вперед или назад, между надеждой и ненавистью, единством и расколом", — сказал он.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно сложить полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

22 июля Politico писало, что Байден принял решение выйти из президентской гонки после долгой дискуссии с двумя ближайшими помощниками.

Читайте также: Financial Times: В последние месяцы каденции Байден сосредоточится на Украине и Ближнем Востоке