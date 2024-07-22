Байден решил выйти из гонки после встречи с двумя помощниками – Politico

Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки вечером 20 июля после долгой дискуссии с двумя ближайшими помощниками. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных собеседников в окружении американского лидера.

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Они рассказали, что Стив Ричетти, который был с Байденом со времен его работы в Сенате, посетил его в пятницу, 19 июля. Майк Донилон прибыл в субботу, 20 июля. Помощники, которые были рядом с Байденом при принятии ключевых решений относительно того, баллотироваться ли в президенты в 2016 и 2020 годах, представили информацию, которая может ускорить конец его политической карьеры.

Пять человек, знакомых с вопросом, сообщили, что помощники обнародовали результаты опросов, проведенных на прошлой неделе, которые показали, что шансы Байдена на победу в ноябре малы. К тому же, они констатировали замедление сбора средств на кампанию.

В воскресенье с американским президентом в резиденции были только первая леди Джилл Байден и два помощника: заместитель главы администрации Энни Томасини и помощник первой леди Энтони Бернал. В воскресенье, 21 июля, в 13:45 по местному времени Байден сказал, что решил выйти из президентской гонки, зачитав свое письмо и поблагодарив их.

По словам двух собеседников, кампания заказала новые опросы в ключевых штатах впервые за более чем два месяца, и результаты продемонстрировали, что Байден отстает во всех шести важных штатах и терпит крах в Вирджинии и Нью-Мексико, где демократы не планировали тратить большие ресурсы.

Зная об этом и ожидая кампанию общественного давления от старейшин партии, внезапный уход дал президенту шанс создать впечатление, что решение было добровольным, что было важно для первой леди, стремившейся сохранить достоинство мужа, отметили собеседники издания.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Гаррис.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно складывать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

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