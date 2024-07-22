Байден вирішив вийти із перегонів після зустрічі з двома помічниками – Politico

Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден ухвалив рішення вийти із президентських перегонів ввечері 20 липня після довгої дискусії з двома найближчими помічниками. Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваних співрозмовників в оточенні американського лідера.

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Вони розповіли, що Стів Річетті, який був із Байденом з часів його роботи в Сенаті, відвідав його у п’ятницю, 19 липня. Майк Донілон прибув у суботу, 20 липня. Помічники, які були поруч із Байденом під час ухвалення ключових рішень щодо того, чи балотуватись у президенти у 2016 та 2020 роках, презентували інформацію, яка може прискорити кінець його політичної кар'єри.

П'ятеро людей, знайомих із питанням, повідомили, що помічники оприлюднили результати опитувань, проведених минулого тижня, які показали, що шанси Байдена на перемогу в листопаді малі. До того ж вони констатували сповільнення збору коштів на кампанію.

У неділю з американським президентом у резиденції були тільки перша леді Джилл Байден і два помічники: заступник глави адміністрації Енні Томасіні та помічник першої леді Ентоні Бернал. У неділю, 21 липня, о 13:45 за місцевим часом Байден сказав, що вирішив вийти з президентських перегонів, зачитавши свій лист і подякувавши їм.

За словами двох співрозмовників, кампанія замовила нові опитування в ключових штатах уперше за більш ніж два місяці, і результати продемонстрували, що Байден відстає у всіх шести важливих штатах і зазнає краху у Вірджинії та Нью-Мексико, де демократи не планували витрачати великі ресурси.

Знаючи про це й очікуючи кампанію громадського тиску від старійшин партії, раптовий відхід дав президенту шанс створити враження, що рішення було добровільним, що було важливо для першої леді, яка прагнула зберегти гідність чоловіка, зазначили співрозмовники видання.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

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