"Передаю факел новому поколінню". Байден пояснив, чому вийшов з передвиборчих перегонів

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / EPA)

Чинний президент США Джо Байден увечері 24 липня за місцевим часом звернувся до американської нації із заявою про причини свого рішення вийти з перегонів. Відеозвернення американського лідера опубліковано в його акаунті в соціальній мережі X (Twitter).

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Байден, звертаючись до американців з Овального кабінету, заявив, що його історія як президента, його лідерство у світі та його бачення майбутнього США заслуговують на другий термін, але "ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії, зокрема й особисті амбіції".

"Тож я вирішив, що найкращий шлях – передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об’єднати нашу націю", – наголосив американський президент.

Також він зазначив, що Америка переживає "переломний момент", і додав, що рішення, яке ухвалять американці на виборах, визначить долю нації.

"Ми маємо вибрати між рухом вперед чи назад, між надією та ненавистю, єдністю та розколом", – сказав він.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

22 липня Politico писало, що Байден ухвалив рішення вийти із президентських перегонів після довгої дискусії з двома найближчими помічниками.

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