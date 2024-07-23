Financial Times: В останні місяці каденції Байден зосередиться на Україні та Близькому Сході

Рішення про вихід з президентських перегонів може розв'язати президенту США руки у питаннях зовнішньої політики, пише Financial Times

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Чинний президент США Джо Байден в останні місяці своєї каденції зосередиться на зовнішній політиці – на Близькому Сході та в Україні. Про це пише Financial Times.

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Журналісти зазначають, що вихід Байдена з президентських перегонів може розв'язати йому руки щодо зовнішньої політики США.

Науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Денніс Росс вважає, що одна з найважливіших речей для Байдена на останок його президентського терміну — покласти край війні в Газі.

Пріоритетом також є забезпечення якомога більшої підтримки України в разі перемоги кандидата у президенти Дональда Трампа на виборах у листопаді, пише FT.

Крім того, чиновники та аналітики, з якими поспілкувалися журналісти, сумніваються, що адміністрація Байдена зможе забезпечити надання ще одного пакету допомоги Києву до кінця його каденції. Водночас американський лідер може забезпечити завершення двосторонніх угод з Україною, припускають співрозмовники.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

Члени Демократичної партії планують визначити свого кандидата на посаду президента США до 7 серпня через онлайн-голосування, Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки.

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