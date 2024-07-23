80% виборців-демократів підтримують Гарріс. Майже половина – раді, що Байден вибув

Загалом 83% виборців-демократів схвалили вихід Байдена з боротьби за президентство

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

45% виборців Демократичної партії заявили, що після того, як чинний президент США Джо Байден вийшов із перегонів та висунув кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс, їхні шанси на перемогу значно зросли. Про це свідчать результати опитування, проведеного CBS News.

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Загалом 83% виборців-демократів схвалили вихід Байдена з боротьби за президентство, не схвалили – 17%.

Ще 45% зареєстрованих виборців-демократів заявили, що їхні шанси перемогти колишнього президента Дональда Трампа "кращі" без Байдена в перегонах, а 10% заявили, що їхні шанси на перемогу без Байдена нижчі.

Інфографіка: CBS News

Ще 17% сказали, що шанси не змінилися, а 28% – що це залежить від кандидата, якого висунуть демократи.

Майже 80% виборців Демократичної партії заявили, що партія повинна висунути Гарріс своїм кандидатом, тоді як 21% – що їм слід висунути когось іншого.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

Члени Демократичної партії планують визначити свого кандидата на посаду президента США до 7 серпня через онлайн-голосування, Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки.

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