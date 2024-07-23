80% избирателей-демократов поддерживают Харрис. Почти половина – рады, что Байден выбыл

В общей сложности 83% избирателей-демократов одобрили выход Байдена из борьбы за президентство

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

45% избирателей Демократической партии заявили, что после того, как действующий президент США Джо Байден вышел из гонки и выдвинул кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, их шансы на победу значительно выросли. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CBS News.

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В общей сложности 83% избирателей-демократов одобрили выход Байдена из борьбы за президентство, не одобрили – 17%.

Еще 45% зарегистрированных избирателей-демократов заявили, что их шансы победить бывшего президента Дональда Трампа "лучше" без Байдена в гонке, а 10% заявили, что их шансы на победу без Байдена ниже.

Инфографика: CBS News

Еще 17% сказали, что шансы не изменились, а 28% – что это зависит от кандидата, выдвинутого демократами.

Почти 80% избирателей Демократической партии заявили, что партия должна выдвинуть Харрис своим кандидатом, в то время 21% – что им следует выдвинуть кого-нибудь другого.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно слагать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

Члены Демократической партии планируют определить своего кандидата на пост президента США до 7 августа из-за онлайн-голосования, Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидатки.

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