Демократи оберуть кандидата у президенти США до 7 серпня – у Гарріс велика підтримка

Значно більш ніж 1976 делегатів зобов’язались підтримати Гарріс у першому голосуванні

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/Justin Lane)

Члени Демократичної партії планують визначити свого кандидата на посаду президента США до 7 серпня через онлайн-голосування, віцепрезидентка Камала Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки. Про це повідомляють CNN та The New York Times.

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Голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон заявив, що дата голосування за затвердження офіційного кандидата у президенти ще не ухвалена, але все може відбутися до 7 серпня.

Водночас чинна віцепрезидентка Гарріс, яка, найімовірніше, стане цією кандидаткою, матиме право впливати на вибір та голосування делегатів за кандидата на посаду віцепрезидента.

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За даними CNN, який підраховує голоси на основі публічних заяв про підтримку від делегатів та делегацій штатів, репортажів та розмов із делегатами, значно більш ніж 1976 делегатів зобов’язались підтримати Гарріс у першому голосуванні.

Таким чином віцепрезидентка вже перетнула поріг необхідної підтримки.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

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