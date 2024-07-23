FT: В последние месяцы каденции Байден сосредоточится на Украине и на Ближнем Востоке

Решение о выходе из президентской гонки может решить президенту США руки в вопросах внешней политики, пишет Financial Times

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Действующий президент США Джо Байден в последние месяцы своей каденции сосредоточится на внешней политике – на Ближнем Востоке и Украине. Об этом пишет Financial Times.

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Журналисты отмечают, что выход Байдена из президентской гонки может решить ему руки по внешней политике США.

Научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Деннис Росс считает, что одна из важнейших вещей для Байдена в заключение его президентского срока — положить конец войне в Газе.

Приоритетом также является обеспечение максимальной поддержки Украины в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в ноябре, пишет FT.

Кроме того, чиновники и аналитики, с которыми пообщались журналисты, сомневаются, что администрация Байдена сможет обеспечить еще один пакет помощи Киеву до конца его каденции. В то же время американский лидер может обеспечить завершение двусторонних соглашений с Украиной, предполагают собеседники.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно слагать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

Члены Демократической партии планируют определить своего кандидата на пост президента США до 7 августа из-за онлайн-голосования, Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидатки.

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