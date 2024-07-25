Республиканский Fox News предложил себя модератором дебатов Трампа и Харрис

Дональд Трамп выступает на Fox News (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Республиканский телеканал Fox News предложил стать площадкой для предстоящих дебатов кандидата в президенты США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис 17 сентября в Пенсильвании.

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"Учитывая изменения в гонках, мы хотели бы пригласить возможность провести президентские дебаты между вице-президентом Харрис и бывшим президентом Трампом", – говорится в письме Fox News, которое было разослано в штабы политиков.

Представители телеканала также отметили, что открыты для обсуждения конкретной даты, формата и места, с или без публики в зале.

Голосование по официальному выдвижению Харрис кандидатом в президенты состоится в начале следующего месяца, перед съездом демократов в Чикаго, который запланирован на 19-22 августа.

Повторные дебаты между Трампом и действующим президентом США Байденом должны были состояться 10 сентября на телеканале NBC News, который 45-й президент назвал "шутом" и настаивал на том, чтобы дебаты проводил Fox News.

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

24 июля Трамп согласился провести дебаты с Харрис, заявив, что готов встретиться с ней неоднократно.

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