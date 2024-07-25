Харрис официально баллотируется в президенты США: что в ее предвыборном ролике

Камала Харрис (Фото: ЕРА/BRIAN SPURLOCK)

Вице-президент США Камала Харрис на странице в X опубликовала первый предвыборный ролик, заявив, что официально решила баллотироваться в президенты.

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"Во время этих выборов мы все сталкиваемся с вопросом: "В какой стране мы хотим жить?". Есть люди, которые считают, что мы должны жить в стране хаоса, страха и ненависти. Но мы выбираем кое-что другое – свободу", – говорится в видео.

В интерпретации Гаррис, свобода американцев состоит "не только для того, чтобы жить, но и для того, чтобы идти вперед": свобода от насилия с оружием, свобода для того, чтобы делать со своим телом "все, что хочется" и т.д.

"Мы выбираем будущее, где наши дети не будут жить в бедности, где мы все сможем позволить себе медицинское лечение, где никто не стоит выше закона", – добавила кандидат в президенты США.

Им Kamala Harris, и Я ходьба за предпринимателя из США. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) Июль 25, 2024

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

24 июля Трамп согласился провести дебаты с Харрис, заявив, что готов встретиться с ней неоднократно.

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