Харрис собрала рекордные $200 млн за первую неделю своей избирательной кампании

Более 60% от общей суммы поступили от доноров, до этого не жертвовавших на кампанию демократов

Камала Гаррис (Фото: Brian Spurlock/EPA)

Вице-президент США Камала Харрис собрала $200 млн за первую неделю своей избирательной кампании после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из гонки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей его штаба.

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Спикер кампании Майкл Тайлер назвал эти результаты "рекордными". По его словам, 66% средств поступило от впервые жертвовавших доноров.

В материале Bloomberg говорится, что быстрый сбор средств подчеркивает всплеск энтузиазма среди демократов относительно нового предполагаемого кандидата в президенты.

Харрис уже заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы получить номинацию, и выбирает кандидатуру вице-президента. Кроме того, в пятницу, 26 июля, она также получила поддержку 44-го президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

25 июля Харрис на странице X опубликовала первый предвыборный ролик, заявив, что официально решила баллотироваться в президенты.

"Во время этих выборов мы все сталкиваемся с вопросом: "В какой стране мы хотим жить?" Есть люди, которые считают, что мы должны жить в стране хаоса, страха и ненависти. Но мы выбираем кое-что другое – свободу", – говорится в видео.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Гаррис.

23 июля Associated Press писало, что Гаррис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов.

Штаб Трампа считает нарушением закона передачу денег из предвыборной кампании Байдена вице-президенту Гаррис, поэтому подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

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