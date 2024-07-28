Зеленський запросив Трампа до України: Може приїхати та переконатися на власні очі
Президент Володимир Зеленський повідомив, що запросив Дональда Трампа відвідати Україну під час телефонної розмови 20 липня. Якщо американський політик хоче дізнатися щось про Україну – він може приїхати й "переконатися на власні очі" або запитати главу держави, заявив Зеленський в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK.
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ЗМІ зауважує, що цього місяця Київ зв'язувався з виборчим штабом Трампа та його опонентки з Демократичної партії Камали Гарріс.
Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови запросив Трампа відвідати Україну.
Президент зазначив: якщо Трамп хоче дізнатися щось про Україну, то він може приїхати й "переконатися на власні очі" або запитати у нього.
Також глава держави заявив, що Україна передавала меседжі команді кандидата в американські президенти.
Трамп же повідомив Зеленському, що він доступний щодо будь-яких питань і президент України може звернутися до нього.
- 20 липня президент Зеленський вперше з 2021 року провів розмову із Трампом. Зокрема, політики домовились обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.
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