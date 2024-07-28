Зеленський запросив Трампа до України: Може приїхати та переконатися на власні очі

Трамп повідомив Зеленському, що він доступний щодо будь-яких питань і президент України може звернутися до нього

Дональд Трамп (Фото: EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запросив Дональда Трампа відвідати Україну під час телефонної розмови 20 липня. Якщо американський політик хоче дізнатися щось про Україну – він може приїхати й "переконатися на власні очі" або запитати главу держави, заявив Зеленський в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK.

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ЗМІ зауважує, що цього місяця Київ зв'язувався з виборчим штабом Трампа та його опонентки з Демократичної партії Камали Гарріс.

Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови запросив Трампа відвідати Україну.

Президент зазначив: якщо Трамп хоче дізнатися щось про Україну, то він може приїхати й "переконатися на власні очі" або запитати у нього.

Також глава держави заявив, що Україна передавала меседжі команді кандидата в американські президенти.

Трамп же повідомив Зеленському, що він доступний щодо будь-яких питань і президент України може звернутися до нього.

20 липня президент Зеленський вперше з 2021 року провів розмову із Трампом. Зокрема, політики домовились обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

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