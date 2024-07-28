Зеленський про фактори справедливого закінчення війни: Терпіння, підтримка, дипломатичний тиск

Якщо США та ЄС збережуть єдність – то це стане додатковим тиском й покаже Росії, що в неї немає шансів перемогти, вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Терпіння, підтримка та дипломатичний тиск – це три фактори для справедливого припинення війни Росії проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Мирний план буде готовий до кінця листопада, заявив він в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK

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Український лідер заявив, що "терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – це три фактори справедливого припинення війни".

На його думку, якщо США та Європейський союз збережуть єдність – то це стане додатковим тиском і покаже Росії, що в неї немає шансів перемогти.

Також Зеленський підкреслив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки РФ продовжує окуповувати частину української території.

Президент зазначив, що Україна "розпочне детальні переговори з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань", передає NHK. Що саме мається на увазі – не уточнюється, медіа не наводить прямої мови президента.

За словами голови держави, до кінця листопада він створить план дій для досягнення миру.

28 червня Зеленський повідомив, що Україна підготує детальний план закінчення війни та презентує його всім партнерам цього року.

Водночас країна збільшує виробництво озброєнь, аби бути сильною на полі бою, зауважив голова держави

19 липня президент заявив, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року.

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