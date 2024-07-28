Зеленський про фактори справедливого закінчення війни: Терпіння, підтримка, дипломатичний тиск
Терпіння, підтримка та дипломатичний тиск – це три фактори для справедливого припинення війни Росії проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Мирний план буде готовий до кінця листопада, заявив він в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK
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Український лідер заявив, що "терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – це три фактори справедливого припинення війни".
На його думку, якщо США та Європейський союз збережуть єдність – то це стане додатковим тиском і покаже Росії, що в неї немає шансів перемогти.
Також Зеленський підкреслив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки РФ продовжує окуповувати частину української території.
Президент зазначив, що Україна "розпочне детальні переговори з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань", передає NHK. Що саме мається на увазі – не уточнюється, медіа не наводить прямої мови президента.
За словами голови держави, до кінця листопада він створить план дій для досягнення миру.
- 28 червня Зеленський повідомив, що Україна підготує детальний план закінчення війни та презентує його всім партнерам цього року.
- Водночас країна збільшує виробництво озброєнь, аби бути сильною на полі бою, зауважив голова держави
- 19 липня президент заявив, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року.
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