Зеленский о справедливом завершении войны: Терпение, поддержка, дипломатическое давление

Если США и ЕС сохранят единство – это станет дополнительным давлением и покажет России, что у нее нет шансов победить, считает президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Терпение, поддержка и дипломатическое давление – это три фактора для справедливого прекращения войны России против Украины, заявил президент Владимир Зеленский. Мирный план будет готов к концу ноября, заявил он в интервью японскому общественному вещателю NHK.

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Украинский лидер заявил, что "терпение, поддержка и дипломатическое давление – это три фактора справедливого прекращения войны".

По его мнению, если США и Европейский союз сохранят единство – это станет дополнительным давлением и покажет России, что у нее нет шансов победить.

Также Зеленский подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока РФ продолжает оккупировать часть украинской территории.

Президент отметил, что Украина "начнет детальные переговоры с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам", передает NHK. Что именно подразумевается – не уточняется, медиа не приводит прямой речи президента.

По словам главы государства, до конца ноября он создаст план действий для достижения мира.

28 июня Зеленский сообщил, что Украина подготовит детальный план окончания войны и презентует его всем партнерам в этом год.

В то же время страна увеличивает производство вооружений, чтобы быть сильной на поле боя, отметил глава государства.

19 июля президент заявил, что с поддержкой союзников Украина может попытаться завершить горячую стадию войны до конца этого года.

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