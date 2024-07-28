Зеленский о справедливом завершении войны: Терпение, поддержка, дипломатическое давление
Терпение, поддержка и дипломатическое давление – это три фактора для справедливого прекращения войны России против Украины, заявил президент Владимир Зеленский. Мирный план будет готов к концу ноября, заявил он в интервью японскому общественному вещателю NHK.
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Украинский лидер заявил, что "терпение, поддержка и дипломатическое давление – это три фактора справедливого прекращения войны".
По его мнению, если США и Европейский союз сохранят единство – это станет дополнительным давлением и покажет России, что у нее нет шансов победить.
Также Зеленский подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока РФ продолжает оккупировать часть украинской территории.
Президент отметил, что Украина "начнет детальные переговоры с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам", передает NHK. Что именно подразумевается – не уточняется, медиа не приводит прямой речи президента.
По словам главы государства, до конца ноября он создаст план действий для достижения мира.
- 28 июня Зеленский сообщил, что Украина подготовит детальный план окончания войны и презентует его всем партнерам в этом год.
- В то же время страна увеличивает производство вооружений, чтобы быть сильной на поле боя, отметил глава государства.
- 19 июля президент заявил, что с поддержкой союзников Украина может попытаться завершить горячую стадию войны до конца этого года.
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