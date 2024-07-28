Россияне за неделю выпустили 700 КАБов и 100 "шахедов". Зеленский показал последствия атак

Владимир Зеленский отметил, что защиту людей можно обеспечить достаточной дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО

Последствия атак (Фото: Харьковская областная прокуратура)

За неделю россияне выпустили по Украине около 800 управляемых авиационных бомб и ударных беспилотников типа "шахед". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и показал последствия российских атак.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По словам главы государства, россияне применили около 700 КАБов и более 100 "шахедов".

"Наши люди ежедневно страдают от российского террора. И наши люди заслуживают справедливой и надежной защиты от него. Это реально обеспечить достаточной дальнобойностью и достаточным качеством систем противовоздушной обороны", — написал Зеленский.

Президент отметил, что каждое конкретное решение партнеров для "укрепления нашей силы способно спасать жизнь людей".

В ночь на 25 июля в небе над Украиной были сбиты 25 российских ударных беспилотников типа "шахед".

В ночь на 28 июля ПВО сбила семь "шахедов" и авиационную ракету Х-59.

Читайте также: Россияне с утра бьют по Херсонщине: в Камышанах есть раненые, в том числе дети