Росіяни за тиждень випустили 700 КАБів та 100 "шахедів". Зеленський показав наслідки атак
Протягом тижня росіяни випустили по Україні близько 800 керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників типу "шахед". Про це повідомив президент Володимир Зеленський і показав наслідки російських атак.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
За словами глави держави, росіяни застосували близько 700 КАБів та понад 100 "шахедів".
"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем протиповітряної оборони", – написав Зеленський.
Президент зазначив, що кожне конкретне рішення партнерів для "зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей".
- У ніч проти 25 липня у небі над Україною було збито 25 російських ударних безпілотників типу "шахед".
- У ніч проти 28 липня ППО збила сім "шахедів" та авіаційну ракету Х-59.
Читайте також: Росіяни від ранку б’ють по Херсонщині: у Комишанах є поранені, зокрема діти