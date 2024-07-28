Росіяни за тиждень випустили 700 КАБів та 100 "шахедів". Зеленський показав наслідки атак

Володимир Зеленський зазначив, що захист людей можна забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО

Наслідки атак (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Протягом тижня росіяни випустили по Україні близько 800 керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників типу "шахед". Про це повідомив президент Володимир Зеленський і показав наслідки російських атак.

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За словами глави держави, росіяни застосували близько 700 КАБів та понад 100 "шахедів".

"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем протиповітряної оборони", – написав Зеленський.

Президент зазначив, що кожне конкретне рішення партнерів для "зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей".

У ніч проти 25 липня у небі над Україною було збито 25 російських ударних безпілотників типу "шахед".

У ніч проти 28 липня ППО збила сім "шахедів" та авіаційну ракету Х-59.

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