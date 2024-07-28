Росіяни від ранку б’ють по Херсонщині: у Комишанах є поранені, зокрема діти

Обстріл Херсонської області (Ілюстративне фото: Нацполіція)

Від ранку 28 липня російські війська б’ють по Херсонській області. Унаслідок обстрілу села Комишани поранення отримали шестеро людей. Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація та Офіс генерального прокурора.

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За даними ОВА, вибухову травму, поранення обличчя, тулуба, рук та ніг отримала 32-річна жінка. Також постраждали її діти: 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик. У дівчинки – вибухова травма та струс головного мозку. У хлопчика діагностували ще й травму живота та поранення ноги.

Також серед постраждалих – 75-річна жінка, в неї вибухова й черепно-мозкова травма та контузія.

ОГП уточнив, що росіяни атакували Комишани близько 07:00 в неділю, 28 липня.

Прокуратура повідомила, що станом на 09:35 відомо про пʼятьох постраждалих мирних жителів. Серед них троє неповнолітніх дітей 10, 15 та 17 років. Стан двох з них оцінюється, як середній, третього – тяжкий.

О 09:43 Херсонська ОВА повідомила, що окупанти не припиняють обстрілювати Комишани. Через російський удар постраждала 56-річна місцева жителька, її доставили до лікарні із травмою ніг та контузією.

Комишани на мапі DeepState

27 липня Росія обстріляла Глухівську громаду Сумської області, в результаті чого загинув 14-річний підліток та ще 13 осіб травмовані.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала відео наслідків обстрілу Глухова.

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