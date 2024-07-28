Повітряні сили збили вночі ракету Х-59 та сім "шахедів", майже всі – на Одещині

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан / Facebook)

У ніч проти 28 липня росіяни атакували українські регіони авіаційною ракетою та ударними безпілотниками типу "шахед", більшість з яких вдалося збити Силам протиповітряної оборони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Вночі ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та запустив вісім ударних безпілотників із мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Повітряні сили збили ракету та сім ударних безпілотників. Майже всі повітряні цілі знищено в Одеській області, зазначили в Генштабі.

У ніч проти 25 липня у небі над Україною було збито 25 російських ударних безпілотників типу "шахед".

27 липня Павлюк повідомив, що з 18 до 24 липня Сухопутні війська ЗСУ знищили майже 8000 російських розвідувальних і FPV-дронів.

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