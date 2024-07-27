За тиждень Сили оборони знищили майже 8000 ворожих дронів
З 18 до 24 липня Сухопутні війська Збройних Сил України знищили майже 8 000 російських розвідувальних і FPV-дронів. Про це розповів командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
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"Майже 8 000 завдань противника із застосування розвідувальних і FPV-дронів зірвали наші підрозділи РЕБ за тиждень з 18 до 24 липня", – написав Павлюк.
Зокрема, за його даними, військові подавили 4313 дронів типу "Крило" та 3603 FPV-дронів.
Також за цей період Сухопутні війська виявили 43 ворожі станції радіоелектронної боротьби.
- У ніч проти 24 липня Росія атакувала регіони України ракетами та "шахедами": ППО вдалося збити 17 дронів із 23.
- У ніч проти 25 липня у небі над Україною було збито 25 російських ударних безпілотників типу "шахед".
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