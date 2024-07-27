За неделю Силы обороны уничтожили почти 8000 вражеских дронов

Также за этот период Сухопутные войска обнаружили 43 вражеских станции радиоэлектронной борьбы

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

С 18 по 24 июля Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины уничтожили около 8 000 российских разведывательных и FPV-дронов. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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"Почти 8 000 задач противника по применению разведывательных и FPV-дронов сорвали наши подразделения РЭБ за неделю с 18 по 24 июля", – написал Павлюк.

В частности, по его данным, военные подавили 4313 дронов типа "Крыло" и 3603 FPV-дронов.

Также за этот период Сухопутные войска обнаружили 43 вражеских радиоэлектронных станций борьбы.

В ночь на 24 июля Россия атаковала регионы Украины ракетами и "шахедами": ПВО удалось сбить 17 дронов из 23.

В ночь на 25 июля в небе над Украиной были сбиты 25 российских ударных беспилотников типа "шахед".

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