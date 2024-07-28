Воздушные силы сбили ночью ракету Х-59 и семь "шахедов", почти все – в Одесской области

Россияне запустили ракету из воздушного пространства над акваторией Черного моря

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 28 июля россияне атаковали украинские регионы авиационной ракетой и ударными беспилотниками типа "шахед", большинство из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ночью враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства над акваторией Черного моря и запустил восемь ударных беспилотников из мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушные силы сбили ракету и семь ударных беспилотников. Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области, отметили в Генштабе.

В ночь на 25 июля в небе над Украиной были сбиты 25 российских ударных беспилотников типа "шахед".

27 июля Павлюк сообщил, что с 18 по 24 июля Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8000 российских разведывательных и FPV-дронов.

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