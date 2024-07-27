Спецназовцы Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины за месяц уничтожили около 50 единиц российской техники. Соответствующее видео опубликовала СБУ.

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Спецназовцы рассказали, что с помощью FPV-дронов они за месяц поразили и уничтожили около 50 единиц техники, в частности: танки, системы противовоздушной обороны и РЭБ/РЭР, автомобили и спецтехнику.

Кроме этого, СБУ уничтожила склад с боеприпасами, командный пункт России и ряд фортификационных сооружений.