Насыпали "подарков". СБУ за месяц уничтожила около 50 единиц техники России – видео
Спецназовцы Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины за месяц уничтожили около 50 единиц российской техники. Соответствующее видео опубликовала СБУ.
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Спецназовцы рассказали, что с помощью FPV-дронов они за месяц поразили и уничтожили около 50 единиц техники, в частности: танки, системы противовоздушной обороны и РЭБ/РЭР, автомобили и спецтехнику.
Кроме этого, СБУ уничтожила склад с боеприпасами, командный пункт России и ряд фортификационных сооружений.
- На июнь сообщалось, что СБУ уничтожила 1006 российских танков с начала полномасштабного вторжения – наибольшее количество бронетехники уничтожили в Донецкой и Харьковской областях.
- 18 июля морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины поразили базу береговой охраны на озере Донузлав.