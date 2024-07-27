Насипали "подарунків". СБУ за місяць знищила близько 50 одиниць техніки Росії – відео
Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України за місяць знищили близько 50 одиниць російської техніки. Відповідне відео опублікувала СБУ.
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Спецпризначенці розповіли, що з допомогою FPV-дронів вони за місяць вразили та знищили близько 50 одиниць техніки, зокрема: танки, системи протиповітряної оборони та РЕБ/РЕР, автомобілі й спецтехніку.
Окрім цього, СБУ знищила склад із боєприпасами, командний пункт Росії та низку фортифікаційних споруд.
- Станом на червень повідомлялося, що СБУ знищила 1006 російських танків з початку повномасштабного вторгнення – найбільшу кількість бронетехніки знищили у Донецькій та Харківській областях.
- 18 липня морські та повітряні дрони Служби безпеки України вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав.