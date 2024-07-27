Росія накрила вогнем РСЗВ Глухівську громаду: вбила дитину і поранила 13 людей – фото

Росія накрила вогнем РСЗВ Глухівську громаду: вбила дитину і поранила 13 людей – фотодоповнено
Росія обстріляла Глухівську громаду Сумської області, в результаті чого поранення отримали 10 людей, зокрема діти. Про це повідомила Сумська ОВА. Згодом стало відомо про збільшення кількості поранених і загиблу дитину.
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За даними місцевої влади, 27 липня окупанти застосували реактивні системи залпового вогню по Глухівській громаді – зафіксовано 12 вибухів.
Унаслідок обстрілу, за попередньою інформацією, травмовано 10 людей, з яких шість – діти. Одна жінка і дитина – у важкому стані.
ДОПОВНЕНО О 16:20. Нацполіція повідомила, що в результаті обстрілів загинула дитина 14 років та ще 13 осіб травмовані.
Серед 13 поранених – семеро дітей. 14-річний підліток помер у лікарні. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.
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