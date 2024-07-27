ППО вдалося збити ракету та російську копію ізраїльського дрону: чим ще атакувала Росія

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 27 липня Росія вкотре атакувала Україну низкою повітряних цілей, з яких Силам оборони вдалося збити, зокрема, ракету Х-59/Х-69 та ліцензійну копію ізраїльського дрону Searcher II – "Форпост". Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За даними Повітряних сил, Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та чотирма "шахедами" – усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Також Сили оборони знищили ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках:

→ чотири "Supercam";

→ один "Форпост";

→ один дрон невстановленого типу;

→ два баражуючі боєприпаси "Ланцет".

ДОВІДКА. АрміяІнформ



Це аеророзвідувальний комплекс, до якого входять три дрони та наземна станція управління. "Форпост" керується двома кермами висоти на горизонтальному стабілізаторі, кермами напряму на вертикальних стабілізаторах та двома закрилками на кожному крилі.



Злітна вага — 500 кг, операційний радіус — 250 км, час польоту — 17 год. АрміяІнформ повідомляла , що "Форпост" – це ліцензійна копія ізраїльського БПЛА Searcher II, який був прийнятий на озброєння Армії оборони Ізраїля у червні 1998 року, а з 2012 року випускається в Росії за ліцензією.Це аеророзвідувальний комплекс, до якого входять три дрони та наземна станція управління. "Форпост" керується двома кермами висоти на горизонтальному стабілізаторі, кермами напряму на вертикальних стабілізаторах та двома закрилками на кожному крилі.Злітна вага — 500 кг, операційний радіус — 250 км, час польоту — 17 год.

Представник розвідки Черняк розповів, що Росія почала залучати нові дешеві безпілотники до своїх далекобійних атак на Україну, намагаючись виявити українську протиповітряну оборону.

У Силах оборони повідомили, що з 18 до 24 липня Сухопутні війська ЗСУ знищили майже 8 000 російських розвідувальних і FPV-дронів.

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