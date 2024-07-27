ПВО удалось сбить ракету и российскую копию израильского дрона: чем еще атаковала РФ

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 27 июля Россия в очередной раз атаковала Украину рядом воздушных целей, из которых Силам обороны удалось сбить, в частности, ракету Х-59/Х-69 и лицензионную копию израильского дрона Searcher II – "Форпост". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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По данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и четырьмя "шахедами" – все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Также Силы обороны уничтожили еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях:

→ четыре "Supercam";

→ один "Форпост";

→ один дрон неустановленного типа;

→ два барражирующих боеприпаса "Ланцет".

СПРАВКА. АрмияИнформ



Это аэроразведывательный комплекс, в который входят три дрона и наземная станция управления. "Форпост" управляется двумя рулями высоты на горизонтальном стабилизаторе, рулями направления на вертикальных стабилизаторах и двумя закрылками на каждом крыле.



Взлетный вес – 500 кг, операционный радиус – 250 км, время полета – 17 часов. АрмияИнформ сообщала , что "Форпост" – это лицензионная копия израильского БПЛА Searcher II, который был принят на вооружение Армии обороны Израиля в июне 1998 года, а с 2012 года выпускается в России по лицензии.Это аэроразведывательный комплекс, в который входят три дрона и наземная станция управления. "Форпост" управляется двумя рулями высоты на горизонтальном стабилизаторе, рулями направления на вертикальных стабилизаторах и двумя закрылками на каждом крыле.Взлетный вес – 500 кг, операционный радиус – 250 км, время полета – 17 часов.

Представитель разведки Черняк рассказал, что Россия начала привлекать новые дешевые беспилотники к своим дальнобойным атакам на Украину, пытаясь обнаружить украинскую противовоздушную оборону.

В Силах обороны сообщили, что с 18 по 24 июля Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8 000 российских разведывательных и FPV-дронов.

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