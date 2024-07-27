Россия накрыла огнем РСЗО Глуховскую общину: большинство из раненых – дети

По данным ОВА, травмированы 10 человек, всего прозвучало 12 взрывов

Российская РСЗО (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Россия обстреляла Глуховскую общину Сумской области, в результате чего ранения получили 10 человек, в том числе дети. Об этом сообщила Сумская ОВА.

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По данным местных властей, 27 июля оккупанты применили реактивные системы залпового огня по Глуховской общине – зафиксировано 12 взрывов.

В результате обстрела, по предварительной информации, травмированы 10 человек, из которых шесть – дети. Одна женщина и ребенок – в тяжелом состоянии.