Россия ударила по шахте в Донецкой области: во время атаки там находились 86 человек
Россия обстреляла шахту в Донецкой области, пока там находились 86 человек. В результате загорелся пожар. Об этом сообщило Министерство энергетики.
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По данным Минэнерго, после обстрела из шахты вывели на поверхность 84 человека. Пока еще двое остаются под землей.
Министерство заверило, что пожар ликвидирован.
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