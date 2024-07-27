Россия ударила по шахте в Донецкой области: во время атаки там находились 86 человек

Пожар, возникший на месте попадания, был ликвидирован.

Шахта. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/YONHAP)

Россия обстреляла шахту в Донецкой области, пока там находились 86 человек. В результате загорелся пожар. Об этом сообщило Министерство энергетики.

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По данным Минэнерго, после обстрела из шахты вывели на поверхность 84 человека. Пока еще двое остаются под землей.

Министерство заверило, что пожар ликвидирован.

18 июля российские войска атаковали Донбасс из разнокалиберного оружия, убив пятерых человек и ранив еще троих.

23 июля в Марганце Днепропетровской области российские захватчики ударили беспилотником по дому семейного типа – трое детей получили ранения.

Вечером 23 июля россияне нанесли ракетный удар по городу Лиман, в результате чего погибли два человека.

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