Россия ударила по шахте в Донецкой области: во время атаки там находились 86 человек
Шахта. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/YONHAP)

Россия обстреляла шахту в Донецкой области, пока там находились 86 человек. В результате загорелся пожар. Об этом сообщило Министерство энергетики.

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По данным Минэнерго, после обстрела из шахты вывели на поверхность 84 человека. Пока еще двое остаются под землей.

Министерство заверило, что пожар ликвидирован.

  • 18 июля российские войска атаковали Донбасс из разнокалиберного оружия, убив пятерых человек и ранив еще троих.
  • 23 июля в Марганце Днепропетровской области российские захватчики ударили беспилотником по дому семейного типа – трое детей получили ранения.
  • Вечером 23 июля россияне нанесли ракетный удар по городу Лиман, в результате чего погибли два человека.

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