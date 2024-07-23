Силы обороны поразили с помощью HIMARS редкую российскую контрбатарейную радиолокационную систему "Ястреб-АВ". Военные 14 отдельного полка беспилотных комплексов сняли кадры, которые опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Россия потеряла РЛС на Донецком направлении, отметил Ермак.

На опубликованном видео видны соответствующие шевроны, которые указывают на то, что видео было снято бойцами 14 полка БпАК.

СПРАВКА. РЛС "Ястреб-АВ" появилась в армии России недавно, ведь испытания завершили только в конце 2021 – начале 2022 года.



Характеристики комплекса артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-AВ" не раскрываются. Стоимость, по предварительным оценкам, РЛС "Ястреб-АВ" появилась в армии России недавно, ведь испытания завершили только в конце 2021 – начале 2022 года.Характеристики комплекса артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-AВ" не раскрываются. Стоимость, по предварительным оценкам, составляет $250 млн.

Комплекс радиолокации разведки огневых позиций артиллерии

В конце июня и начале июля Германия "почти незаметно" отправила Украине военную помощь, в которую вошли танки, БМП, системы HIMARS и ЗРК IRIS-T.

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