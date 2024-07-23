Сили оборони уразили за допомогою HIMARS рідкісну російську контрбатарейну радіолокаційну систему "Ястреб-АВ". Військові 14 окремого полку безпілотних комплексів зняли кадри, які опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Росія втратила РЛС на Донецькому напрямку, зазначив Єрмак у дописі.

На опублікованому відео видно відповідні шеврони, які вказують на те, що відео було зняте бійцями 14 полку БпАК.

ДОВІДКА. РЛС "Ястреб-АВ" з'явилася в армії Росії нещодавно, адже випробування завершили тільки наприкінці 2021 – початку 2022 року.



Характеристики комплексу артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-AВ" не розкриваються. Вартість, за попередніми оцінками, РЛС "Ястреб-АВ" з'явилася в армії Росії нещодавно, адже випробування завершили тільки наприкінці 2021 – початку 2022 року.Характеристики комплексу артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-AВ" не розкриваються. Вартість, за попередніми оцінками, становить $250 млн.

Комплекс радіолокації розвідки вогневих позицій артилерії "Ястреб-АВ" (Зображення: МО РФ)

Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже непомітно" відправила Україні військову допомогу, куди увійшли танки, БМП, системи HIMARS та ЗРК IRIS-T.

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