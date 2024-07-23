На $200 000. Легіон Свобода Росії знищив пункт спостереження окупантів на території РФ – відео
Бійці Легіону Свобода Росії, який воює на боці України, знищили автономний пост технічного спостереження "Гренадер" окупантів у Бєлгородській області. Про це повідомило саме з'єднання.
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Бойову роботу виконали пілоти роти ударних дронів Легіону – використовували дрон українського виробництва "Баба яга".
Легіон пише, що унаслідок удару знищено автономний пост технічного спостереження "Гренадер" у Бєлгородській області – його вартість понад $200 000.
"Ми розвиваємось та освоюємо нові види озброєння. Це перший виліт наших пілотів на дроні-бомбардувальнику "Баба Яга" та одразу полум'яний результат", – йдеться у повідомленні.
На відео зафіксовано скид з дрона та влучання впритул до "Гренадера".
- Українські захисники зі 110-ї бригади збили ще один російський літак Су-25 на Покровському напрямку.
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